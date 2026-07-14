Ижевск. Удмуртия. Капитан баскетбольной команды «Купол-Родники» Кирилл Архипов перешёл в другой клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что Кирилл Архипов является воспитанником удмуртского баскетбола. С 2012 по 2014 год он играл в команде «Купол-Родники» в Детско-юношеской баскетбольной лиге. Затем спортсмен состоял в разных клубах, но летом 2022 года вошёл в состав профессионального мужского баскетбольного клуба Ижевска «Купол-Родники».

«Спасибо тебе за игру с сердцем, за самоотдачу в каждом матче и за то, что ты помог тысячам болельщиков заново полюбить баскетбол, а также зажег любовь к этой игре у наших самых юных фанатов. Мы благодарим Кирилла за всё время, проведенное в майке «Родников». Новая глава — новые вызовы. Желаем только удачи, красивых побед и чемпионских колец!», — заявили в пресс-службе БК «Купол-Родники».