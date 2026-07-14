Мюнхен. Германия. Пловец из Удмуртии Матвей Чекалёв в составе сборной России поставил новый мировой юниорский рекорд на первенстве Европы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

52-е по счёту первенство Европы по плаванию прошло с 7 по 12 июля в Мюнхене. Матвей Чекалёв соревновался в четырёх эстафетах, в каждой из которых финишировал в числе призёров.

«Спортсмен завоевал три золотые медали в плавании на дистанциях «4×100 м, вольный стиль, юниоры», «4×200 м, вольный стиль, юниоры» и «4×100 м, вольный стиль, смешанная». Серебряную награду он получил в старте на «4×100 м, комбинированная, мужская», — говорится в сообщении.

При этом в эстафете «4х100 м, вольный стиль» Матвей установил мировой юниорский рекорд.

«Матвей очень целеустремлённый и командный боец. Мы целенаправленно шли к этим соревнованиям. На апрельском отборе сложилось не всё удачно, хотя он и показал там свои лучшие результаты, но их не хватило для попадания в команду. Однако волею судьбы всё сложилось благополучно для него. Это уже вторые международные старты Матвея в составе сборной России. Все свои этапы в эстафетах он отработал во всю силу, показал личные рекорды и приобрёл очень ценный опыт выступления на международной арене. Я очень довольна его выступлением. Будем работать дальше, чтобы выложиться на максимум через неделю на первенстве России в Калуге», — рассказала тренер спортсмена Елена Бердова.

Всего сборная России на этих соревнованиях заработала 36 медалей: 15 золотых, 10 — серебряных и 11 — бронзовых.