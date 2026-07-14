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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пловец из Удмуртии побил юниорский рекорд на первенстве Европы

16:58, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Пловец из Удмуртии побил юниорский рекорд на первенстве Европы
16:58, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
14
0
#удмрутия\n#плавание\n#спорт\n#соревнования\n#медали\n#рекорд
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Также он завоевал четыре медали.

Мюнхен. Германия. Пловец из Удмуртии Матвей Чекалёв в составе сборной России поставил новый мировой юниорский рекорд на первенстве Европы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

52-е по счёту первенство Европы по плаванию прошло с 7 по 12 июля в Мюнхене. Матвей Чекалёв соревновался в четырёх эстафетах, в каждой из которых финишировал в числе призёров.

«Спортсмен завоевал три золотые медали в плавании на дистанциях «4×100 м, вольный стиль, юниоры», «4×200 м, вольный стиль, юниоры» и «4×100 м, вольный стиль, смешанная». Серебряную награду он получил в старте на «4×100 м, комбинированная, мужская», — говорится в сообщении.

При этом в эстафете «4х100 м, вольный стиль» Матвей установил мировой юниорский рекорд.

«Матвей очень целеустремлённый и командный боец. Мы целенаправленно шли к этим соревнованиям. На апрельском отборе сложилось не всё удачно, хотя он и показал там свои лучшие результаты, но их не хватило для попадания в команду. Однако волею судьбы всё сложилось благополучно для него. Это уже вторые международные старты Матвея в составе сборной России. Все свои этапы в эстафетах он отработал во всю силу, показал личные рекорды и приобрёл очень ценный опыт выступления на международной арене. Я очень довольна его выступлением. Будем работать дальше, чтобы выложиться на максимум через неделю на первенстве России в Калуге», — рассказала тренер спортсмена Елена Бердова.

Всего сборная России на этих соревнованиях заработала 36 медалей: 15 золотых, 10 — серебряных и 11 — бронзовых.

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16:58, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
14
0
#удмрутия\n#плавание\n#спорт\n#соревнования\n#медали\n#рекорд