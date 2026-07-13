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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртский пловец стал вице-чемпионом Кубка России по плаванию на открытой воде

15:45, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртский пловец стал вице-чемпионом Кубка России по плаванию на открытой воде
15:45, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт\n#плавание\n#медали
Источник фото: ИИ
41
0

Он оказался одним из лучших в дисциплине «спринт на 3 км на выбывание».

Московская область. Спортсмен из Удмуртии стал призёром Кубка России по плаванию на открытой воде (18+). Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Соревнования прошли с 11 по 13 июля в акватории Истринского водохранилища в деревне Лопотово в Московской области. За медали и право войти в состав сборной России боролись свыше 80 человек.

Удмуртию на Кубке России представил Денис Адеев. Он участвовал в спринте на 3 километра на выбывание и пришёл вторым с результатом 00:17:46,9.

Золото взял спортсмен из Москвы Владимир Муратов с результатом 00:17:44,9. 

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15:45, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт\n#плавание\n#медали