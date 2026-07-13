Московская область. Спортсмен из Удмуртии стал призёром Кубка России по плаванию на открытой воде (18+). Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Соревнования прошли с 11 по 13 июля в акватории Истринского водохранилища в деревне Лопотово в Московской области. За медали и право войти в состав сборной России боролись свыше 80 человек.

Удмуртию на Кубке России представил Денис Адеев. Он участвовал в спринте на 3 километра на выбывание и пришёл вторым с результатом 00:17:46,9.

Золото взял спортсмен из Москвы Владимир Муратов с результатом 00:17:44,9.