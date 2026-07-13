Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска начали возводить модульный зал единоборств площадью 1100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Он появится по адресу: улица Автономная, 60.

На площадке завершены земляные работы и забито около 80 свай. Подрядчик приступил к устройству силовой фундаментной плиты здания.

Помимо зала для занятий единоборствами, здесь также появятся административные помещения, инвентарная, раздевалки с душевыми, медкабинет, тренерская, гардероб, вестибюль и другие помещения. Отмечается, что новый спортобъект будет интегрирован в систему подготовки профессиональных атлетов. На базе него откроется отделение комплексной спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Лукина по направлениям дзюдо и самбо.

Также в следующем году на территории зала единоборств появятся зона с тренажёрами ГТО и «умная» спортивная площадка.

«В Ленинском районе проживает большое количество людей, значительную часть застройки составляет частный сектор. Существующие спортивные объекты не покрывают потребности всех жителей. Новый зал позволит создать условия для занятий единоборствами и будет способствовать привлечению населения к здоровому образу жизни», — рассказал председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодёжной политике в Госсовете Удмуртии Иван Черезов.