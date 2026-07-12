Гонки на эндуро-мотоциклах состоятся 25 июля.
Селты. Удмуртия. В Селтах 25 июля пройдет фестиваль мотоспорта «Экстремальная Верста» (14+). О предстоящем фестивале сообщил в соцсетях глава Селтинского района Василий Протопопов.
За две недели до стартов юные мотоспортсмены своими силами обустраивали будущую трассу: расчищали маршрут, убирали деревья, строили трамплины и укрепляли сложные участки. Местная команда обеспечена мотоциклами и современной защитной экипировкой: шлемами, панцирями, наколенниками, мото-перчатками, защитными очками.
Отметим, что эндуро — дисциплина мотоспорта и класс мотоцикла, предполагающая преодоление препятствий бездорожья.
Проект «Экстремальная Верста» реализуется в рамках молодежного проекта «Атмосфера».
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