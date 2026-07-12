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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Селтах пройдет фестиваль мотоспорта «Экстремальная Верста»

17:03, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
В Селтах пройдет фестиваль мотоспорта «Экстремальная Верста»
17:03, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
22
0
#мотогонки\n#Селты\n#Селтинский район
Источник фото: Администрация Селтинского района
22
0

Гонки на эндуро-мотоциклах состоятся 25 июля.

Селты. Удмуртия. В Селтах 25 июля пройдет фестиваль мотоспорта «Экстремальная Верста» (14+). О предстоящем фестивале сообщил в соцсетях глава Селтинского района Василий Протопопов. 

За две недели до стартов юные мотоспортсмены своими силами обустраивали будущую трассу: расчищали маршрут, убирали деревья, строили трамплины и укрепляли сложные участки. Местная команда обеспечена мотоциклами и современной защитной экипировкой: шлемами, панцирями, наколенниками, мото-перчатками, защитными очками. 

Отметим, что эндуро — дисциплина мотоспорта и класс мотоцикла, предполагающая преодоление препятствий бездорожья. 

Проект «Экстремальная Верста» реализуется в рамках молодежного проекта «Атмосфера». 

 

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17:03, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
22
0
#мотогонки\n#Селты\n#Селтинский район