Селты. Удмуртия. В Селтах 25 июля пройдет фестиваль мотоспорта «Экстремальная Верста» (14+). О предстоящем фестивале сообщил в соцсетях глава Селтинского района Василий Протопопов.

За две недели до стартов юные мотоспортсмены своими силами обустраивали будущую трассу: расчищали маршрут, убирали деревья, строили трамплины и укрепляли сложные участки. Местная команда обеспечена мотоциклами и современной защитной экипировкой: шлемами, панцирями, наколенниками, мото-перчатками, защитными очками.

Отметим, что эндуро — дисциплина мотоспорта и класс мотоцикла, предполагающая преодоление препятствий бездорожья.

Проект «Экстремальная Верста» реализуется в рамках молодежного проекта «Атмосфера».