Ижевск. Удмуртия. Городской проект «Мой спортивный двор» (0+) запущен для жителей Ижевска. Об этом в соцсетях написала заместитель главы города по социальной политике Наталья Гвоздкова.

До конца августа во всех районах столицы республики организованы 24 спортивные площадки. Помимо этого, открыты более 50-ти точек на базе спортивных школ. Занятия на данных территориях проходят на бесплатной основе.

К каждой площадке привлечены по два наставника. Опытному тренеру помогает несовершеннолетний спортсмен.

Всех участников проекта ожидают тренировки и мастер-классы по бадминтону, баскетболу, волейболу, велоспорту, подготовке к сдаче норм ГТО и ряду других дисциплин.