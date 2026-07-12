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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске стартовал городской проект «Мой спортивный двор»

15:51, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске стартовал городской проект «Мой спортивный двор»
15:51, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
15
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#спорт\n#летние каникулы
Источник фото: Администрация Ижевска
15
0

Во всех районах работают 24 спортплощадки

Ижевск. Удмуртия. Городской проект «Мой спортивный двор» (0+) запущен для жителей Ижевска. Об этом в соцсетях написала заместитель главы города по социальной политике Наталья Гвоздкова.

До конца августа во всех районах столицы республики организованы 24 спортивные площадки. Помимо этого, открыты более 50-ти точек на базе спортивных школ. Занятия на данных территориях проходят на бесплатной основе.

К каждой площадке привлечены по два наставника. Опытному тренеру помогает несовершеннолетний спортсмен. 

Всех участников проекта ожидают тренировки и мастер-классы по бадминтону, баскетболу, волейболу, велоспорту, подготовке к сдаче норм ГТО и ряду других дисциплин.

 

 

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15:51, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
15
0
#спорт\n#летние каникулы