Сыктывкар. Республика Коми. Команда из Удмуртии стала победителем Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по мини-футболу (18+). Об этом сообщает Федерация футбола Удмуртии.

Соревнования прошли с 6 по 10 июля в Сыктывкаре. В них приняли участие 18 региональных команд общества «Динамо».

Сборная команда Удмуртии состязалась во второй группе с командами из Ярославля, Тюмени, Липецка и Белгорода.

В финале спортсмены из Удмуртии обыграли команду Липецка со счётом 6:2. В результате сборная Удмуртии заняла первое место без единого поражения.

Отметим, что команда четвёртый раз подряд становится победителем в своей группе.