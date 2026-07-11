Спортсмены в четвёртый раз защитили чемпионский титул.
Сыктывкар. Республика Коми. Команда из Удмуртии стала победителем Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по мини-футболу (18+). Об этом сообщает Федерация футбола Удмуртии.
Соревнования прошли с 6 по 10 июля в Сыктывкаре. В них приняли участие 18 региональных команд общества «Динамо».
Сборная команда Удмуртии состязалась во второй группе с командами из Ярославля, Тюмени, Липецка и Белгорода.
В финале спортсмены из Удмуртии обыграли команду Липецка со счётом 6:2. В результате сборная Удмуртии заняла первое место без единого поражения.
Отметим, что команда четвёртый раз подряд становится победителем в своей группе.
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