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Сборная Удмуртии выиграла Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по мини-футболу

13:00, 11 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Сборная Удмуртии выиграла Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по мини-футболу
13:00, 11 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#спорт\n#футбол\n#соревнования\n#медали
Источник фото: ИИ
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Спортсмены в четвёртый раз защитили чемпионский титул.

Сыктывкар. Республика Коми. Команда из Удмуртии стала победителем Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по мини-футболу (18+). Об этом сообщает Федерация футбола Удмуртии.

Соревнования прошли с 6 по 10 июля в Сыктывкаре. В них приняли участие 18 региональных команд общества «Динамо».

Сборная команда Удмуртии состязалась во второй группе с командами из Ярославля, Тюмени, Липецка и Белгорода.

В финале спортсмены из Удмуртии обыграли команду Липецка со счётом 6:2. В результате сборная Удмуртии заняла первое место без единого поражения. 

Отметим, что команда четвёртый раз подряд становится победителем в своей группе. 

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13:00, 11 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Удмуртия\n#спорт\n#футбол\n#соревнования\n#медали