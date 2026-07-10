Ижевск. Удмуртия. Две медали Чемпионатов России по маунтинбайку завоевали удмуртские велосипедисты. Как сообщает Минспорта Удмуртии, в Шарташском лесном парке Екатеринбурга прошли самые динамичные и зрелищные гонки сезона: Чемпионат России, Первенство России и Любительский чемпионат страны по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри — короткий круг» (XCC).

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 13 регионов страны. Удмуртию представляли 28 участников.

Бронзовым призёром Чемпионата России в категории элита стал воспитанник СШОР по велоспорту Илья Лужбин.

В юношеских категориях в топ-10 вошли:

- 8 место Руслан Бахтин (юноши 15-16 лет);

- 6 место Юрий Корепанов (13-14 лет);

- 10 место Кирилл Максимов (13-14 лет).

В Любительском чемпионате России серебряную медаль завоевал Евгений Печенин.