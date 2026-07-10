Каракулино. Удмуртия. В селе Каракулино подрядчик приступил к работам по обустройству уличного освещения лыжной трассы. Проект реализуется в рамках программы самообложения, сообщает администрация района.

Накануне была нанесена разметка, в ближайшее время начнётся установка опор. Общая протяжённость освещённого участка трассы составит 1,2 километра.

Завершить работы планируется к началу сентября 2026 года.