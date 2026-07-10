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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Каракулине установят освещение на лыжной трассе

11:46, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Каракулине установят освещение на лыжной трассе
11:46, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
6
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#Куракулино\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Каракулинский район
6
0

Протяжённость освещённого участка составит 1,2 километра.

Каракулино. Удмуртия. В селе Каракулино подрядчик приступил к работам по обустройству уличного освещения лыжной трассы. Проект реализуется в рамках программы самообложения, сообщает администрация района.

Накануне была нанесена разметка, в ближайшее время начнётся установка опор. Общая протяжённость освещённого участка трассы составит 1,2 километра.

Завершить работы планируется к началу сентября 2026 года.

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11:46, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
6
0
#Куракулино\n#Удмуртия\n#спорт