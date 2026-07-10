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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Футболисты «Ижевска» «всухую» обыграли команду «Динамо-Барнаул»

09:40, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Футболисты «Ижевска» «всухую» обыграли команду «Динамо-Барнаул»
09:40, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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Источник фото: ИИ
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Местные спортсмены забили четыре безответных гола.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Ижевск» обыграл команду «Динамо-Барнаул» в домашнем матче. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ижевск».

Матч 17-го тура LEON-Первенства России среди команд Второй лиги «Дивизион Б» прошёл вечером 9 июля на стадионе «Купол» в Ижевске (0+). Спортсмены бились до конца, но со счётом 4:0 победу одержали ижевчане.

Отметим, что футбольный клуб «Динамо-Барнаул» является одним из старейших клубов Сибири. Его основали в 1957 году. Когда команды встречались в первом круге в Барнауле, то игра завершилась со счётом 1:1.

Минувший матч был последним перед летней паузой в данных соревнованиях. 

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09:40, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
61
0