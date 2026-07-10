Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Ижевск» обыграл команду «Динамо-Барнаул» в домашнем матче. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ижевск».

Матч 17-го тура LEON-Первенства России среди команд Второй лиги «Дивизион Б» прошёл вечером 9 июля на стадионе «Купол» в Ижевске (0+). Спортсмены бились до конца, но со счётом 4:0 победу одержали ижевчане.

Отметим, что футбольный клуб «Динамо-Барнаул» является одним из старейших клубов Сибири. Его основали в 1957 году. Когда команды встречались в первом круге в Барнауле, то игра завершилась со счётом 1:1.

Минувший матч был последним перед летней паузой в данных соревнованиях.