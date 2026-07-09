Батуми. Грузия. 8-летний Дамир Беляев, обучающийся в сарапульском лицее №18, занял второе место на Первенстве мира по решению шахматных задач, сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Удмуртии.

Дамир набрал максимум очков — 30. Уступил золото только по второстепенному показателю — затраченному времени на решение.

Напомним, в феврале 2026 года Дамир Беляев стал чемпионом России по решению шахматных композиций, что позволило ему отобраться на чемпионат мира.