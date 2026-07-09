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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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8-летний спортсмен из Сарапула завоевал серебро на Первенстве мира по шахматам

15:10, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
8-летний спортсмен из Сарапула завоевал серебро на Первенстве мира по шахматам
15:10, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
34
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#шахматы
Источник фото: пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Удмуртии. 
34
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Уступил победителю только по дополнительному показателю.

Батуми. Грузия. 8-летний Дамир Беляев, обучающийся в сарапульском лицее №18, занял второе место на Первенстве мира по решению шахматных задач, сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Удмуртии. 

Дамир набрал максимум очков — 30. Уступил золото только по второстепенному показателю — затраченному времени на решение. 

Напомним, в феврале 2026 года Дамир Беляев стал чемпионом России по решению шахматных композиций, что позволило ему отобраться на чемпионат мира.

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15:10, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
34
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#шахматы