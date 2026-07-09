Глазов. Удмуртия. В Глазове пройдёт 4-й этап Летнего Кубка России 2026 года по электровнедорожникам (0+). Об этом пишут в радиомодельном сообществе «РС-ГЛАЗОВ» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования состоятся 10-12 июля на новой трассе у ледового дворца спорта «Глазов Арена» на улице Кирова, 38. Уличную трассу для офф-роад моделей в масштабе 1/10 построили в 2026 году.

Участники будут соревноваться в 8 классах моделей электровнедорожников. 10 июля в 14:00 начнутся свободные тренировки для всех классов моделей. 11 июля в 09:30 на старт выйдут модели: «Багги 2WD stock 17.5», «Багги 4WD», «SC-10 2WD» и «Stadium-Truck». 12 июля в 10:00 начнутся заезды моделей: «Багги 2WD», «Багги 2WD stock 40+», «Багги 4WD SS 13.5» и «SC-10 4WD».