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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове пройдёт этап Летнего Кубка России по электровнедорожникам

08:30, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове пройдёт этап Летнего Кубка России по электровнедорожникам
08:30, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
71
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#Глазов\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования
Источник фото: радиомодельное сообщество «РС-ГЛАЗОВ»
71
0

Строительство новой трассы для гонок завершилось в 2026 году.

Глазов. Удмуртия. В Глазове пройдёт 4-й этап Летнего Кубка России 2026 года по электровнедорожникам (0+). Об этом пишут в радиомодельном сообществе «РС-ГЛАЗОВ» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования состоятся 10-12 июля на новой трассе у ледового дворца спорта «Глазов Арена» на улице Кирова, 38. Уличную трассу для офф-роад моделей в масштабе 1/10 построили в 2026 году.

Участники будут соревноваться в 8 классах моделей электровнедорожников. 10 июля в 14:00 начнутся свободные тренировки для всех классов моделей. 11 июля в 09:30 на старт выйдут модели: «Багги 2WD stock 17.5», «Багги 4WD», «SC-10 2WD» и «Stadium-Truck». 12 июля в 10:00 начнутся заезды моделей: «Багги 2WD», «Багги 2WD stock 40+», «Багги 4WD SS 13.5» и «SC-10 4WD». 

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08:30, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования