Ижевск. Удмуртия. В четверг, 9 июля, на стадионе «Купол» в Ижевске пройдёт матч 17-го тура LEON-Первенства России среди команд Второй лиги «Дивизион Б». между клубами «Ижевск» и «Динамо-Барнаул» (0+). Игра начнётся в 17:30. Вход на матч свободный.

Как передаёт портал udmurt.ru, команды встречались в первом круге 10 мая и сыграли вничью со счётом 1:1. Сейчас соперник располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 14 очками. По итогам 16 туров футбольный клуб «Ижевск» занимает 9 место с 17 очками. За их плечами четыре победы, пять ничьих и семь поражений.

Отметим, в этом сезоне ижевская команда получила право принять участие в турнире Путь регионов Фонбет Кубка России. По итогам жеребьёвки её соперником стал «Торпедо» из Миасса. Матч состоится ориентировочно 11-13 августа на стадионе «Купол». Детали будут определены организаторами позднее и опубликованы в социальных сетях футбольного клуба «Ижевск».

Помимо основной команды с этого сезона выступает дублирующий состав «Ижевск-2», сформированный преимущественно из воспитанников республиканской школы олимпийского резерва по футболу «Зенит-Ижевск» 2007-2009 годов рождения. Он создан весной 2026 года для подготовки молодых футболистов и предоставления большей игровой практики спортсменам основного состава.

«Ижевск-2» после 10 туров занимает 10 место в чемпионате Межрегионального футбольного союза «Приволжье». Домашние встречи команда проводит на поле спортивной школы олимпийского резерва «Зенит-Ижевск».

Напомним, генеральным спонсором футбольного клуба «Ижевск» второй год выступает Ижевский опытно-механический завод. Трёхлетнее соглашение направлено на развитие профессионального и детско-юношеского футбола в республике. Документ в апреле 2025 года подписали председатель региональной Федерации футбола Тимур Ягафаров и генеральный директор предприятия Антон Кузнецов при участии главы Удмуртии Александра Бречалова.