В первый день соревнований в Уфе спортсмены республики взяли одно золото, серебро и бронзу.
Уфа. Башкирия. В Уфе стартовала Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Удмуртию на соревнованиях представляют воспитанники Спортивно-адаптивной школы республики. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки команд Удмуртии.
В первый день соревнований удмуртские пловцы показали высокие результаты, завоевав шесть медалей различного достоинства.
Золото завоевали:
- Сергей Уваров — 100 м на спине;
- Александр Кудрявцев — 50 м вольный стиль и 100 м на спине;
- Лев Ширяев — 100 м баттерфляем.
Серебро также завоевали Сергей Уваров и Лев Ширяев (50 м вольный стиль), а бронзу — Арсений Чеботарёв (100 м на спине).
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