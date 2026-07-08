Уфа. Башкирия. В Уфе стартовала Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Удмуртию на соревнованиях представляют воспитанники Спортивно-адаптивной школы республики. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки команд Удмуртии.

В первый день соревнований удмуртские пловцы показали высокие результаты, завоевав шесть медалей различного достоинства.

Золото завоевали:

- Сергей Уваров — 100 м на спине;

- Александр Кудрявцев — 50 м вольный стиль и 100 м на спине;

- Лев Ширяев — 100 м баттерфляем.



Серебро также завоевали Сергей Уваров и Лев Ширяев (50 м вольный стиль), а бронзу — Арсений Чеботарёв (100 м на спине).