Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Удмуртские пловцы завоевали шесть медалей на старте Всероссийской спартакиады

12:26, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртские пловцы завоевали шесть медалей на старте Всероссийской спартакиады
12:26, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
54
0

В первый день соревнований в Уфе спортсмены республики взяли одно золото, серебро и бронзу.

Уфа. Башкирия. В Уфе стартовала Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Удмуртию на соревнованиях представляют воспитанники Спортивно-адаптивной школы республики. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки команд Удмуртии.

В первый день соревнований удмуртские пловцы показали высокие результаты, завоевав шесть медалей различного достоинства.

Золото завоевали:

- Сергей Уваров — 100 м на спине;
- Александр Кудрявцев — 50 м вольный стиль и 100 м на спине;
- Лев Ширяев — 100 м баттерфляем.

Серебро также завоевали Сергей Уваров и Лев Ширяев (50 м вольный стиль), а бронзу — Арсений Чеботарёв (100 м на спине).

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:26, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Удмуртия\n#спорт