Набережные Челны. Республика Татарстан. Юный гонщик из Глазова впервые выступил на Первенстве России по мотокроссу (0+) и стал победителем холшота. Об этом сообщается в группе мотоклуба АНО «ЦТВС Глазов» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли 4 и 5 июля в Набережных Челнах. Удмуртию на них представили 7 спортсменов мотоклуба АНО «ЦТВС Глазов».

Особо выделился самый юный участник Самир Энтентеев. Он соревновался с мальчиками и девочками 6-8 лет в классе мотоциклов «50 см³». Для юноши это были первые соревнования такого уровня, и он сразу заявил о себе. Самир Энтентеев с самого старта совершил рывок и выбился в лидеры. Но на первом кругу на пятой минуте заезда Самир упал и не смог вновь занять лидирующую позицию.

По итогу гонки глазовского спортсмена признали победителем холшота — спортсменом, который первым преодолел первый поворот после старта.

«У меня руль засыпался, и руль повернул, потом я через руль улетел», — рассказал Самир Энтентеев о своей неудаче.