Шаркан. Удмуртия. В селе Шаркан завершились 35-е Республиканские летние сельские спортивные игры. Соревнования проходили с 30 июня по 4 июля, в них приняли участие 1400 спортсменов из 25 районов Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шарканского района.

Участники разыграли 158 комплектов медалей в 19 видах спортивной программы. Торжественная церемония закрытия состоялась на стадионе «Родник».

В заключительный день соревнований определились призёры в командных дисциплинах. По волейболу среди мужских команд бронзу завоевал Шарканский район, обыграв Кезский район, а золото досталось Можгинскому району, победившему Алнашский район.

В мини-футболе чемпионом стал Завьяловский район, обыгравший Игринский район в серии пенальти. Третье место заняла команда Увинского района, разгромившая Ярский район со счётом 5:0.

В лапте среди мужских команд победу одержал Игринский район, среди женских — Селтинский район, который обыграл прошлогоднего чемпиона из Игринского района.

Завершила программу смешанная шведская легкоатлетическая эстафета. Первое место занял Вавожский район, второе — Увинский, третье — Якшур-Бодьинский.

Итоговый общекомандный зачёт:

Третья подгруппа: 1 место — Селтинский район, 2 место — Юкаменский район, 3 место — Сюмсинский район;

Вторая подгруппа: 1 место — Шарканский район, 2 место — Кезский район, 3 место — Кизнерский район;

Первая подгруппа: 1 место — Завьяловский район, 2 место — Увинский район, 3 место — Малопургинский район.

Самым возрастным участником игр стал 68-летний Александр К. из Вавожского района, выступавший в полиатлоне. Самой юной — 9-летняя Ксения З.из Глазовского района, участвовавшая в соревнованиях спортивных семей вместе с родителями.