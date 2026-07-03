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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Школьники Удмуртии поборются за победу на республиканском спортивном фестивале 

13:00, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Школьники Удмуртии поборются за победу на республиканском спортивном фестивале 
13:00, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
15
0
#Кез\n#Кезский район\n#Удмуртия\n#Удмуртия фестиваль
Источник фото: пресс-служба главы Удмуртии
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Соревнования суммарно собрали более 25 тысяч участников.

Кез. Удмуртия. Масштабные соревнования соберут юных атлетов со всего региона в посёлке Кез. С 8 по 11 июля там пройдёт 26-й Республиканский спортивный фестиваль школьников (0+), сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

Соревнования проводятся с 2000 года. Изначально это были состязания по лёгкой атлетике, сейчас в программу также включены волейбол, баскетбол, мини-футбол, русская лапта.

Фестиваль проводится в пять этапов, в которых ежегодно участвуют более 25 тысяч школьников, а в финале за победу борются около 900 спортсменов в сопровождении 138 тренеров и руководителей делегаций.

 

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13:00, 03 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
15
0
#Кез\n#Кезский район\n#Удмуртия\n#Удмуртия фестиваль