Кез. Удмуртия. Масштабные соревнования соберут юных атлетов со всего региона в посёлке Кез. С 8 по 11 июля там пройдёт 26-й Республиканский спортивный фестиваль школьников (0+), сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

Соревнования проводятся с 2000 года. Изначально это были состязания по лёгкой атлетике, сейчас в программу также включены волейбол, баскетбол, мини-футбол, русская лапта.

Фестиваль проводится в пять этапов, в которых ежегодно участвуют более 25 тысяч школьников, а в финале за победу борются около 900 спортсменов в сопровождении 138 тренеров и руководителей делегаций.