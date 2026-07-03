Уфа. Республика Башкортостан. Спортсмен из Удмуртии победил на Первенстве России по спортивной борьбе — грэпплингу (18+). Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Соревнования прошли в Уфе. В них приняли участие более 1500 сильнейших спортсменов из 63 регионов России. Отмечается, что все схватки были жаркими, а их концовки оказались невероятными.

Спортсмен из Удмуртии Ярослав Балакирев взял золотую медаль в дисциплине грэпплинг-ГИ (в кимоно). Спортсмен не только стал Чемпионом России, но и прошёл отбор в состав сборной России для участия в Первенстве мира по спортивной борьбе (18+).