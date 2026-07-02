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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Шаркане открыли Республиканские летние сельские спортивные игры

18:15, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Шаркане открыли Республиканские летние сельские спортивные игры
18:15, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельские спортивные игры\n#Шаркан\n#Шарканский район
Источник фото: пресс-служба главы Удмуртии
56
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Участвуют спортсмены из 25 районов Удмуртии, самая большая заявка у Завьяловского района — 88 человек.

 

Шаркан. Удмуртия. 1 июля в селе Шаркан открыли 35-е Республиканские летние сельские спортивные игры, сообщается на сайте главы Удмуртии.

С приветственным словом к командам и гостям обратился председатель Правительства Удмуртии Роман Ефимов. Он передал участникам пожелания честной борьбы от имени главы республики, отметив, что соревнования проходят в Год единства народов России. На церемонии открытия Ефимов вручил государственные награды тренерам-преподавателям за вклад в развитие физической культуры.

Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Андрей Исаев назвал состязание главным спортивным событием для селян и выразил уверенность, что лучшие спортсмены представят республику на всероссийском уровне.

В параде команд участвовали коллективы всех 25 районов республики. Самую многочисленную делегацию из 88 человек выставил Завьяловский район — единственный коллектив, участвовавший во всех играх без исключения. Флаг соревнований вынесли именитые атлеты, среди которых Максим Вылегжанин, Екатерина Ежова и Сергей Чернов.

Напомним, каждый год у игр меняется талисман, в этом году им стала белка.

Следить за ходом состязаний можно в группе: https://vk.com/xxxv_igry_shark  

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18:15, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельские спортивные игры\n#Шаркан\n#Шарканский район