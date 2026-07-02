Участвуют спортсмены из 25 районов Удмуртии, самая большая заявка у Завьяловского района — 88 человек.
Шаркан. Удмуртия. 1 июля в селе Шаркан открыли 35-е Республиканские летние сельские спортивные игры, сообщается на сайте главы Удмуртии.
С приветственным словом к командам и гостям обратился председатель Правительства Удмуртии Роман Ефимов. Он передал участникам пожелания честной борьбы от имени главы республики, отметив, что соревнования проходят в Год единства народов России. На церемонии открытия Ефимов вручил государственные награды тренерам-преподавателям за вклад в развитие физической культуры.
Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Андрей Исаев назвал состязание главным спортивным событием для селян и выразил уверенность, что лучшие спортсмены представят республику на всероссийском уровне.
В параде команд участвовали коллективы всех 25 районов республики. Самую многочисленную делегацию из 88 человек выставил Завьяловский район — единственный коллектив, участвовавший во всех играх без исключения. Флаг соревнований вынесли именитые атлеты, среди которых Максим Вылегжанин, Екатерина Ежова и Сергей Чернов.
Напомним, каждый год у игр меняется талисман, в этом году им стала белка.
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