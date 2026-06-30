Германия. Спортсмены из Удмуртии завоевали медали на Чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров (18+). Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

Соревнования прошли в конце июня в городе Зуль в Германии. В них приняли участие более 770 спортсменов из 63 стран. В составе сборной России от Удмуртии выступили три спортсмена, которые тренируются в Комплексной специализированной спортивной школе олимпийского резерва им. В. В. Лукина.

14-летняя Таисия Тихомирова стала лучшей в олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 м, три положения». Также девушка выполнила норматив Мастера спорта международного класса.

Ещё одна спортсменка из Удмуртии Евгения Падерина завоевала две серебряные медали в командных зачётах в упражнениях «Пистолет малокалиберный, 50 м» и «Пистолет малокалиберный стандартный, 25 м, ограниченное время 150–20–10 секунд».