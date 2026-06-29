Воткинск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов пробежал свой первый триатлон. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Спортсмен поделился, что участвовал в Республиканском спортивном фестивале «Музыкальный Триатлон» (18+), который прошёл 27 и 28 июня в Воткинске. Ильназ Мухамедзянов выбрал для себя «Олимпийскую дистанцию», в рамках которой нужно было проплыть 1,5 км, 40 км проехать на велосипеде, а затем пробежать 10 км.

«Положительных эмоций вагон! Встретил огромное количество болельщиков, друзей, пообщались, посоревновались. За результатом не гнался, но в процессе эмоции захлестнули. Плавание отработал спокойно, а вот велосипед пошёл не плану…ну что поделать. На беге уже не форсил взял свой темп и с ним финишировал. Спасибо всем болельщикам, за поддержку, она чувствовалась и было безумно приятно», — заявил Ильназ Мухамедзянов.

Теперь спортсмен планирует стать участником триатлона, который пройдёт в августе в Москве (18+). Там ему предстоит проплыть 1,9 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 км. В сумме участники преодолеют 113 км, и Ильназ Мухамедзянов планирует готовится к этому состязанию.