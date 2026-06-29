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Современный уличный спортивный комплекс возводят в Селтах

09:40, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Современный уличный спортивный комплекс возводят в Селтах
09:40, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
153
0
#Селты\n#КРСТ
Источник фото: администрация Селтинского района УР
153
0

Здесь круглый год планируют заниматься шахматами и шашками.

Селты. Удмуртия. Современный уличный спортивный комплекс начали возводить в центре Селтов. О ходе работ рассказал в соцсетях глава Селтинского района Удмуртии Василий Протопопов. Судя по фото, здание разместится на месте старого стадиона, неподалёку от детского сада №3.

«В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» мы возводим современный уличный спортивный комплекс. Возводится модульное помещение, где круглый год можно будет заниматься шахматами и шашками. Ведутся земляные работы по выравниванию территории. Готовим основу под спортивные площадки для мини-футбола, лапты и пляжного волейбола, асфальтированные беговые дорожки и специальные трассы для любителей скандинавской ходьбы, а также площадку для выполнения нормативов ГТО, детской площадки с современной геопластикой», — написал глава района.

Он заверил, что работы идут по графику: «Скоро у нас появится место, где будет интересно всем поколениям!».

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09:40, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
153
0
#Селты\n#КРСТ