Селты. Удмуртия. Современный уличный спортивный комплекс начали возводить в центре Селтов. О ходе работ рассказал в соцсетях глава Селтинского района Удмуртии Василий Протопопов. Судя по фото, здание разместится на месте старого стадиона, неподалёку от детского сада №3.

«В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» мы возводим современный уличный спортивный комплекс. Возводится модульное помещение, где круглый год можно будет заниматься шахматами и шашками. Ведутся земляные работы по выравниванию территории. Готовим основу под спортивные площадки для мини-футбола, лапты и пляжного волейбола, асфальтированные беговые дорожки и специальные трассы для любителей скандинавской ходьбы, а также площадку для выполнения нормативов ГТО, детской площадки с современной геопластикой», — написал глава района.

Он заверил, что работы идут по графику: «Скоро у нас появится место, где будет интересно всем поколениям!».