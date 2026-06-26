Можга. Удмуртия. Новый бассейн в Можге впервые заполнили водой. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В готовящемся к открытию спортивном объекте предусмотрено пять дорожек глубиной 1,8 метра и одна — 1,2 метра. Бассейн оборудован доступной средой и подъёмником для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Сейчас рабочие монтируют спортивные снаряды снаружи. После сдачи объекта здесь появится полноценный спорткомплекс, который объединит площадку ГТО, бассейн и зал с тренажёрами для сухого плавания. Рядом уже работает ледовая арена, а на следующей неделе начнётся строительство «умной площадки».