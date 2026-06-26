Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Новый бассейн в Можге впервые заполнили водой

09:30, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Новый бассейн в Можге впервые заполнили водой
09:30, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
250
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Александр Бречалов
250
0

Спортивный объект готовится к открытию, на базе бассейна откроется отделение школы олимпийского резерва

Можга. Удмуртия. Новый бассейн в Можге впервые заполнили водой. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В готовящемся к открытию спортивном объекте предусмотрено пять дорожек глубиной 1,8 метра и одна — 1,2 метра. Бассейн оборудован доступной средой и подъёмником для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Сейчас рабочие монтируют спортивные снаряды снаружи. После сдачи объекта здесь появится полноценный спорткомплекс, который объединит площадку ГТО, бассейн и зал с тренажёрами для сухого плавания. Рядом уже работает ледовая арена, а на следующей неделе начнётся строительство «умной площадки». 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:30, 26 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
250
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спорт