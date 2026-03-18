Орёл. Орловская область. Юный спортсмен из Сарапула покажет себя на Первенстве Европы и Первенстве мира по армрестлингу (18+). Об этом сообщает управление культуры, спорта и молодёжной политики Сарапула.

Рукоборец Халиф Галямов примет участие в соревнованиях в составе сборной России. Он вошёл в команду благодаря победе на Первенстве России по армрестлингу (18+).

В марте в городе Орёл прошёл главный молодёжный турнир страны, на котором состязались более 700 атлетов. Воспитанник отделения пауэрлифтинга спорткомплекса «Энергия» в Сарапуле Халиф Галямов завоевал золотую медаль, а также выполнил норматив мастера спорта России.

Теперь спортсмен в мае выступит на Первенстве Европы в Венгрии (18+) и на Первенстве мира в Индии (18+) в сентябре 2026 года.