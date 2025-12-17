Ижевск. Удмуртия. Традиционный новогодний «Забег кристальной трезвости» (0+) состоится в Ижевске 1 января, об этом журналистам сообщила замглавы администрации города Наталья Гвоздкова.

Старт забега будет дан в 10:00 у ротонды возле Дома Правительства. Участникам предстоит преодолеть небольшую дистанцию в центре города, мероприятие продлится около 1,5–2 часов. По завершению забега всех финишёров ждут памятные призы и подарки, а победителю достанется кубок «Кристальной трезвости».

В прошлом году в забеге приняли участие около 700 человек.