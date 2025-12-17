Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

1 января в Ижевске пройдёт традиционный «Забег кристальной трезвости»

17:36, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1 января в Ижевске пройдёт традиционный «Забег кристальной трезвости»
17:36, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трезвость
Источник фото: Администрация Ижевска
217
0

В прошлом году участниками стали более 700 человек.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный новогодний «Забег кристальной трезвости» (0+) состоится в Ижевске 1 января, об этом журналистам сообщила замглавы администрации города Наталья Гвоздкова.

Старт забега будет дан в 10:00 у ротонды возле Дома Правительства. Участникам предстоит преодолеть небольшую дистанцию в центре города, мероприятие продлится около 1,5–2 часов. По завершению забега всех финишёров ждут памятные призы и подарки, а победителю достанется кубок «Кристальной трезвости».

В прошлом году в забеге приняли участие около 700 человек.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:36, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трезвость