В республике построены 3898 спортобъектов.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 67%. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.
Отмечается, что данный показатель в целом по России составляет 65%.
В настоящий момент в Удмуртии есть 3898 спортобъектов. И сейчас в Ижевске строится Дворец единоборств и реконструируется Ледовый дворец «Ижсталь».
В результате каждый второй житель региона — 55% — систематически занимается физкультурой и спортом.
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