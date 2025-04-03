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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Уровень обеспеченности жителей Удмуртии спортивными сооружениями на 2% выше среднего по России

08:30, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Уровень обеспеченности жителей Удмуртии спортивными сооружениями на 2% выше среднего по России
08:30, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
218
0
#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: unsplash.com (GMB Fitness)
218
0

В республике построены 3898 спортобъектов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 67%. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин. 

Отмечается, что данный показатель в целом по России составляет 65%.

В настоящий момент в Удмуртии есть 3898 спортобъектов. И сейчас в Ижевске строится Дворец единоборств и реконструируется Ледовый дворец «Ижсталь».

В результате каждый второй житель региона — 55% — систематически занимается физкультурой и спортом. 

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08:30, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
218
0
#Удмуртия\n#спорт