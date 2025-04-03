Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 67%. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Отмечается, что данный показатель в целом по России составляет 65%.

В настоящий момент в Удмуртии есть 3898 спортобъектов. И сейчас в Ижевске строится Дворец единоборств и реконструируется Ледовый дворец «Ижсталь».

В результате каждый второй житель региона — 55% — систематически занимается физкультурой и спортом.