Удмуртия. Команда из Удмуртии привезла медали с чемпионата по международным шашкам. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин в своём Телеграм-канале.

Золото в быстрой программе и серебро в молниеносной игре завоевали международный гроссмейстер Алексей Чижов, мастер спорта Илья Дериглазов и мастер спорта Степан Щёткин.

Награды представители Удмуртии привозят с Чемпионата на протяжении трёх лет.