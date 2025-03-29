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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Команда из Удмуртии привезла медали с Чемпионата по международным шашкам

16:57, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Команда из Удмуртии привезла медали с Чемпионата по международным шашкам
16:57, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования
Источник фото: t.me (Денис Парахин)
519
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Ребята везут домой золото и серебро.

Удмуртия. Команда из Удмуртии привезла медали с чемпионата по международным шашкам. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин в своём Телеграм-канале.

Золото в быстрой программе и серебро в молниеносной игре завоевали международный гроссмейстер Алексей Чижов, мастер спорта Илья Дериглазов и мастер спорта Степан Щёткин.

Награды представители Удмуртии привозят с Чемпионата на протяжении трёх лет.

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16:57, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
519
0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования