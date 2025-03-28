Можга. Удмуртия. Студентка Можгинского агропромышленного колледжа Оксана Петрова, завоевала бронзу на чемпионате мира по зимнему полиатлону. Об этом сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Состязания прошла в карельском городе Кондопога. Петрова выступила в составе сборной Родникового края. Она уже имеет звание «Мастер спорта Российской Федерации», а теперь добавила в свою копилку ещё одну значимую награду.