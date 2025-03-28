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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Студентка из Можги завоевала бронзу на чемпионате мира по зимнему полиатлону

17:35, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Студентка из Можги завоевала бронзу на чемпионате мира по зимнему полиатлону
17:35, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Светлана Болотникова
36
0

Состязания прошли в Карелии.

Можга. Удмуртия. Студентка Можгинского агропромышленного колледжа Оксана Петрова, завоевала бронзу на чемпионате мира по зимнему полиатлону. Об этом сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова. 

Состязания прошла в карельском городе Кондопога. Петрова выступила в составе сборной Родникового края. Она уже имеет звание «Мастер спорта Российской Федерации», а теперь добавила в свою копилку ещё одну значимую награду. 

 

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17:35, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спорт