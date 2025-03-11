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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Обновлённый тир спорткомплекса «Динамо» в Ижевске примет первые соревнования

11:34, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Обновлённый тир спорткомплекса «Динамо» в Ижевске примет первые соревнования
11:34, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Тимур Меджитов
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В зале установили новое оборудование. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подходит к концу ремонт тира спорткомплекса «Динамо». Уже на следующей неделе здесь пройдут соревнования. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Тимур Меджитов. 

В тире установили новый пулеуловитель, на стенах и потолке смонтировали антирикошетные, шумоподавляющие покрытия. Кроме того, отремонтированы смежные помещения и вестибюль.

«На следующей неделе там пройдёт чемпионат Следственного комитета России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Он посвящён 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Порядка 100 участников со всех округов страны, в том числе из новых территорий, будут состязаться в самом современном в Удмуртии 50-метровом тире», — сообщил Меджитов.

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11:34, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт