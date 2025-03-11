Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подходит к концу ремонт тира спорткомплекса «Динамо». Уже на следующей неделе здесь пройдут соревнования. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Тимур Меджитов.

В тире установили новый пулеуловитель, на стенах и потолке смонтировали антирикошетные, шумоподавляющие покрытия. Кроме того, отремонтированы смежные помещения и вестибюль.

«На следующей неделе там пройдёт чемпионат Следственного комитета России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Он посвящён 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Порядка 100 участников со всех округов страны, в том числе из новых территорий, будут состязаться в самом современном в Удмуртии 50-метровом тире», — сообщил Меджитов.

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