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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спортсмены из Удмуртии завоевали медали на соревнованиях по сноуборду

12:45, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Спортсмены из Удмуртии завоевали медали на соревнованиях по сноуборду
12:45, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#сноуборд
Источник фото: Денис Парахин
119
0

В Ижевске прошли Всероссийские соревнования «Кубок Екатерины Илюхиной».

Ижевск. Удмуртия. На спортивном комплексе «Чекерил» в Ижевске состоялись Всероссийские соревнования по сноуборду «Кубок Екатерины Илюхиной». Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 регионов страны. Атлеты выступили в дисциплинах: параллельный слалом-гигант и параллельный слалом

Представители Удмуртии заняли призовые места. Николь Захарова показала блестящий результат, завоевав две золотые медали. Глеб Бушков также продемонстрировал высокий уровень мастерства, завоевав серебро и бронзу.

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12:45, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#сноуборд