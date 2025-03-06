Ижевск. Удмуртия. На спортивном комплексе «Чекерил» в Ижевске состоялись Всероссийские соревнования по сноуборду «Кубок Екатерины Илюхиной». Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 регионов страны. Атлеты выступили в дисциплинах: параллельный слалом-гигант и параллельный слалом

Представители Удмуртии заняли призовые места. Николь Захарова показала блестящий результат, завоевав две золотые медали. Глеб Бушков также продемонстрировал высокий уровень мастерства, завоевав серебро и бронзу.