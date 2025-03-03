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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У Михаила Дегтярева остались позитивные впечатления о работе в Удмуртии

09:25, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
У Михаила Дегтярева остались позитивные впечатления о работе в Удмуртии
09:25, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
320
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#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: udmurt.ru
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Об этом сообщил глава республики на аппаратном совещании.

Ижевск. Удмуртия. У министра спорта России Михаила Дегтярева остались позитивные впечатления о работе в Удмуртии. Как рассказал в ходе аппаратного совещания глава республики Александр Бречалов, федеральный чиновник успел и пообщаться со спортсменами, и познакомиться с инфраструктурой.

«Обсудили проекты на марше, которые находятся на этапе завершения: ФОК в Балезино, Дворец единоборств, реконструкция Ледового дворца. Обсудили планы на ближайшие три года. Если по строительству модульного бассейна в Можге всё понятно, то Ледовый дворец в Сарапуле, бассейн в Уве и другие объекты — как раз объекты нашей совместной работы совместно с Минспорта России», — отметил руководитель региона.

Он подчеркнул, что «у министра самые позитивные впечатления о работе в Удмуртии. Сейчас время зафиксировать наши договорённости в бюджете Российской Федерации».

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09:25, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
320
0
#Удмуртия\n#спорт