Ижевск. Удмуртия. У министра спорта России Михаила Дегтярева остались позитивные впечатления о работе в Удмуртии. Как рассказал в ходе аппаратного совещания глава республики Александр Бречалов, федеральный чиновник успел и пообщаться со спортсменами, и познакомиться с инфраструктурой.

«Обсудили проекты на марше, которые находятся на этапе завершения: ФОК в Балезино, Дворец единоборств, реконструкция Ледового дворца. Обсудили планы на ближайшие три года. Если по строительству модульного бассейна в Можге всё понятно, то Ледовый дворец в Сарапуле, бассейн в Уве и другие объекты — как раз объекты нашей совместной работы совместно с Минспорта России», — отметил руководитель региона.

Он подчеркнул, что «у министра самые позитивные впечатления о работе в Удмуртии. Сейчас время зафиксировать наши договорённости в бюджете Российской Федерации».