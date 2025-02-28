Ижевск. Удмуртия. В первые дни марта в Ижевске на стадионе «Зенит» состоятся соревнования по конькобежному спорту (0+). Они будут посвящены памяти Почетного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера РСФСР Анатолия Кайдалова.

1 и 2 марта юные спортсмены продемонстрируют свои навыки и мастерство. Они будут состязаться как в индивидуальных забегах, так и массовых стартах.

1 марта с 09:00 стартует ледовая разминка, после которой состоится парад участников. В 10:00 начнутся соревнования.

Самым юным спортсменам предстоит поучаствовать в забегах на 100 м и 300 м. Участники младшего, среднего и старшего возраста посоревнуются на дистанциях 500 м и 1500 м.

2 марта запланированы массовые старты. Самые маленькие спортсмены пробегут один круг, равный 100 м. Более старшим конькобежцам нужно будет преодолеть один километр — 10 кругов.

Посмотреть на зрелищные забеги смогут все желающие. Вход на мероприятие свободный.