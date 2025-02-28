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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Соревнования по конькобежному спорту пройдут в Ижевске на стадионе «Зенит»

15:30, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Соревнования по конькобежному спорту пройдут в Ижевске на стадионе «Зенит»
15:30, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт
Источник фото: Спортивная школа по конькобежному спорту Ижевска
47
0

Юные спортсмены преодолеют дистанции от 100 м до километра.

Ижевск. Удмуртия. В первые дни марта в Ижевске на стадионе «Зенит» состоятся соревнования по конькобежному спорту (0+). Они будут посвящены памяти Почетного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера РСФСР Анатолия Кайдалова. 

1 и 2 марта юные спортсмены продемонстрируют свои навыки и мастерство. Они будут состязаться как в индивидуальных забегах, так и массовых стартах. 

1 марта с 09:00 стартует ледовая разминка, после которой состоится парад участников. В 10:00 начнутся соревнования. 

Самым юным спортсменам предстоит поучаствовать в забегах на 100 м и 300 м. Участники младшего, среднего и старшего возраста посоревнуются на дистанциях 500 м и 1500 м. 

2 марта запланированы массовые старты. Самые маленькие спортсмены пробегут один круг, равный 100 м. Более старшим конькобежцам нужно будет преодолеть один километр — 10 кругов. 

Посмотреть на зрелищные забеги смогут все желающие. Вход на мероприятие свободный. 

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15:30, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт