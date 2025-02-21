Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл IV Республиканский турнир «Хоккей на валенках» для детей с ОВЗ (0+). Об этом сообщается в группе ижевской школы №39 в соцсети «ВКонтакте».

Турнир объединил ребят с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков региона. 20 февраля в столице Удмуртии играли 9 команд из Ижевска, Сарапула, Малопургинского и Кезского районов.

Золото взяли ученики Кечевской школы-интерната, второе место заняла команда школы №47 из Ижевска, а бронзу завоевали ребята из ижевской школы №39.

Также жюри отметило команды учеников школ №92, №79 и №4 из Ижевска, школы №4 «ПЛАНЕТА ШКОЛА» и школы №19 имени Юрия Перескокова из Сарапула и Озоно-Чепецкой школы-интерната.