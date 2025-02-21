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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Юные жители Малопургинского района с ОВЗ выиграли Республиканский турнир по хоккею на валенках

10:20, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Юные жители Малопургинского района с ОВЗ выиграли Республиканский турнир по хоккею на валенках
10:20, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#дети
Источник фото: vk.com/school92udm
117
0

Соревнование объединило ребят из Ижевска, Сарапула, Малопургинского и Кезского районов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл IV Республиканский турнир «Хоккей на валенках» для детей с ОВЗ (0+). Об этом сообщается в группе ижевской школы №39 в соцсети «ВКонтакте». 

Турнир объединил ребят с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков региона. 20 февраля в столице Удмуртии играли 9 команд из Ижевска, Сарапула, Малопургинского и Кезского районов. 

Золото взяли ученики Кечевской школы-интерната, второе место заняла команда школы №47 из Ижевска, а бронзу завоевали ребята из ижевской школы №39. 

Также жюри отметило команды учеников школ №92, №79 и №4 из Ижевска, школы №4 «ПЛАНЕТА ШКОЛА» и школы №19 имени Юрия Перескокова из Сарапула и Озоно-Чепецкой школы-интерната.  

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10:20, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#дети