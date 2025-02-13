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В «Лыжне России» поучаствовали более 6 тысяч жителей Удмуртии

09:40, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В «Лыжне России» поучаствовали более 6 тысяч жителей Удмуртии
09:40, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#лыжи
Источник фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии
132
0

На старт гонки в Ижевске вышли свыше 800 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во Всероссийской гонке «Лыжня России» (0+) приняли участие свыше 6 тыс. человек. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии. 

Отмечается, что «Лыжня России» является крупнейшим массовым мероприятием в Европе. На протяжении 40 лет оно объединяет людей всех возрастов. В 2025 году массовая лыжная гонка прошла 8 февраля. Старты были даны в разных районах республики.  

Главный старт состоялся в Ижевске на спортивно-оздоровительном комплексе имени Галины Кулаковой. Здесь на лыжи встали более 800 человек. 

Победители и призёры получили медали, кубки и дипломы от Министерства спорта России. Всем остальным участникам вручили памятные сувениры, а детям достались сладкие подарки. 

09:40, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#лыжи