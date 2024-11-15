Спортивный зал для самбо обновили в школе №94 в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В школе №94 в микрорайоне «Старки» в Ижевске открыли обновлённый зал для занятий самбо. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Зал оборудовали в рамках партийного проекта «Единой России» «Zа самбо». В нём обновили стены, уложили новые борцовские ковры и закупили маты. Также юным спортсменам вручили новую форму.

Региональный координатор партпроекта Александр Храмцовский отметил, что самбо — это не только здоровье и сила, умение защищать себя и своих близких. Этот вид спорта прививает ребятам понятие о справедливости и воспитывает силу духа, а также учит ставить цели, преодолевать трудности и добиваться побед.