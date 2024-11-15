Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе» Лонгрид «Русэлком»: на скважину, на ферму, в дом Лонгрид Северному - 95 Лонгрид

Спортивный зал для самбо обновили в школе №94 в Ижевске

11:01, 15 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спортивный зал для самбо обновили в школе №94 в Ижевске
11:01, 15 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
21
0

Помимо нового зала и оборудования юные спортсмены получили форму.

Ижевск. Удмуртия. В школе №94 в микрорайоне «Старки» в Ижевске открыли обновлённый зал для занятий самбо. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии. 

Зал оборудовали в рамках партийного проекта «Единой России» «Zа самбо». В нём обновили стены, уложили новые борцовские ковры и закупили маты. Также юным спортсменам вручили новую форму. 

Региональный координатор партпроекта Александр Храмцовский отметил, что самбо — это не только здоровье и сила, умение защищать себя и своих близких. Этот вид спорта прививает ребятам понятие о справедливости и воспитывает силу духа, а также учит ставить цели, преодолевать трудности и добиваться побед. 

11:01, 15 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт