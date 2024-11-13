Ижевский гандбольный клуб «Университет» проиграл 11 игр подряд в рамках Чемпионата России

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» уступили дома столичному клубу ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды. Таким образом, в рамках регулярного чемпионата гандбольной OLIMPBET Суперлиги «Университет» потерпел 11-е поражение подряд, проиграв все 11 прошедших матчей турнира.

Напомним, ранее «студентки» в рамках другого турнира — Кубка России — одержали победу, пройдя в 1/8 финала.

Но в турнирной таблице OLIMPBET Суперлига — Чемпионата России «Университет» занимает последнюю 11-ю строчку. В рамках этого турнира «Университет» проведёт домашний матч против лидера турнирной таблицы команды «Ростов-Дон». Игра состоится в СК «Арена» в Ижевске 15 ноября, начало встречи в 18:00. Вход свободный (0+).