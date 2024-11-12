Матч по хоккею с мячом «Битва поколений» пройдёт в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. Хоккейный матч «Битва поколений» пройдёт на Ледовой арене Воткинска. Как сообщил в соцсетях глава города Алексей Заметаев, в воскресенье, 24 ноября, состоится встреча и фотосессия с игроками хоккейного клуба «Знамя-Удмуртия».

Начало мероприятия — в 12:00. А в 13:30 на Ледовой арене пройдёт сам матч.

Градоначальник также напомнил, что недавно принято решение о дополнительной финансовой поддержке воткинской команды.

«В 2021 году игре «хоккей с мячом» в нашем городе исполнилось 90 лет, а воткинской команде «Знамя-Удмуртия» — 45 лет. С 1996 года и до сегодняшнего дня пост главного тренера команды занимает Вячеслав Иванович Никифоров», — написал Алексей Заметаев.

«Битва поколений» пройдёт 24 ноября. Место проведения - Ледовая арена «Знамя» (ул. Орджоникидзе, 3).

Время: 13.30.

Вход свободный. Без возрастных ограничений (0+).