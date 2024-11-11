Хоккейная команда «Ижсталь» со счетом 6:5 проиграла «Металлургу» в овертайме

Новокузнецк. Кемеровская область. Хоккеисты «Ижстали» проиграли выездной матч с «Металлургом» из Новокузнецка. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 10 ноября в Новокузнецке. В первом периоде в ворота сталеваров попали три шайбы. Во второй двадцатиминутке нападающий «Ижстали» Василий Стрельцов распечатал ворота новокузнечан, и на 24-й минуте гол сопернику забил Алексей Прохоров. Далее «Металлург» увеличил своё преимущество, но на 35-й минуте Алексей Прохоров оформил дубль.

В последнем периоде благодаря Александру Микуловичу «Ижсталь» сравняла счёт, и, спустя минуту, Илья Назаров увеличил преимущество команды. Но за 24 секунды до конца периода хозяева льда сравняли счёт до 5:5. В овертайме победу вырвал «Металлург».

За всю игру сталевары выиграли 32 вбрасывания, провели 12 силовых приёмов и получили 10 штрафов.

«Матч получился очень хороший. Где-то даже похожий на игру плей-офф. Спасибо ребятам — отработали. По первому периоду проигрывали 0:3, но нашли в себе силы, забили хорошие голы. Жаль, что не дотерпели в конце основного времени. Но, как говорится, курочка по зёрнышку. Поздравляю болельщиков с набранным очком. Конечно, хотелось бы 2 очка, но, что делать. Двигаемся дальше», — заявил и. о. главного тренера ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Напомним, что 8 ноября «Ижсталь» уступила красноярскому «Соколу». Основная игра завершилась со счетом 3:3, но соперник выиграл в серии буллитов.