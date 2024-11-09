С разницей в один гол хоккеисты «Ижстали» уступили красноярскому «Соколу»

Красноярск. Красноярский край. Хоккеисты из Ижевска проиграли выездной матч с «Соколом» из Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 8 ноября в Красноярске. Счёт открыли только во втором периоде, «Соколы» подряд забили три гола. На 38-й минуте нападающий «Ижстали» Алексей Прохоров забил шайбу в ворота соперников, а спустя полторы минуты хозяевам льда забил Василий Стрельцов. В конце периода ижевский хоккеист Илья Назаров сравнял счёт.

Итог матча решился в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хозяева льда. В результате матч завершился со счётом 4:3 в пользу соперника.

«Скажу немного. Хорошая игра. Ребята — молодцы, отработали по полной. Спасибо им за то, что не провалились, когда начали проигрывать 0:3. Сыграли по заданию, забили красивые, хорошие голы. Двигаемся дальше. Спасибо Лоренсу Зинеддину: очень здорово отыграл наш вратарь. Дай Бог, чтобы у него не было травмы после столкновения с игроком. Нам, в принципе, за такие моменты давали две минуты. Работаем, пытаемся донести ребятам, что надо верить в себя. Когда вся команда работает вместе — всё получится и будут выигрыши», – прокомментировал и. о. главного тренера ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.