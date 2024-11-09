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С разницей в один гол хоккеисты «Ижстали» уступили красноярскому «Соколу»

12:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С разницей в один гол хоккеисты «Ижстали» уступили красноярскому «Соколу»
12:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
130
0
#Удмуртия\n#Ижсталь\n#хоккей\n#спорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
130
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Итог игры решался в серии буллитов.

Красноярск. Красноярский край. Хоккеисты из Ижевска проиграли выездной матч с «Соколом» из Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь». 

Игра прошла 8 ноября в Красноярске. Счёт открыли только во втором периоде, «Соколы» подряд забили три гола. На 38-й минуте нападающий «Ижстали» Алексей Прохоров забил шайбу в ворота соперников, а спустя полторы минуты хозяевам льда забил Василий Стрельцов. В конце периода ижевский хоккеист Илья Назаров сравнял счёт.

Итог матча решился в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хозяева льда. В результате матч завершился со счётом 4:3 в пользу соперника. 

«Скажу немного. Хорошая игра. Ребята — молодцы, отработали по полной. Спасибо им за то, что не провалились, когда начали проигрывать 0:3. Сыграли по заданию, забили красивые, хорошие голы. Двигаемся дальше. Спасибо Лоренсу Зинеддину: очень здорово отыграл наш вратарь. Дай Бог, чтобы у него не было травмы после столкновения с игроком. Нам, в принципе, за такие моменты давали две минуты. Работаем, пытаемся донести ребятам, что надо верить в себя. Когда вся команда работает вместе — всё получится и будут выигрыши», – прокомментировал и. о. главного тренера ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

12:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
130
0
#Удмуртия\n#Ижсталь\n#хоккей\n#спорт