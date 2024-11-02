Создан оргкомитет по подготовке и организации биатлонной гонки «Ижевская винтовка»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создан организационный комитет по подготовке и проведению биатлонной гонки «Ижевская винтовка». Распоряжение главы Удмуртии Александра Бречалова опубликовано на портале госзакупок.

Возглавил оргкомитет заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов, секретарём стал министр спорта республики Денис Парахин.

Членами комитета стали министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, министр строительства Михаил Баранов, руководитель Агентства печати Александр Валов и другие.