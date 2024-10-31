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Удмуртские спортсмены с ЛИН завоевали четыре золотые медали на Первенстве России по бадминтону

15:00, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртские спортсмены с ЛИН завоевали четыре золотые медали на Первенстве России по бадминтону
15:00, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Пермь\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования
Источник фото: Всероссийская Федерация спорта лиц с ЛИН
78
0

Они отличились как в одиночных, так и в парных соревнованиях.

Пермь. Пермский край. Спортсмены из Удмуртии стали победителями Первенства России по бадминтону среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями (0+). Об этом сообщает Всероссийская Федерация спорта лиц с ЛИН. 

Соревнования прошли в Перми с 23 по 29 октября. В них участвовали 48 спортсменов из 8 регионов России. Участники соревновались в одиночных, парных и смешанных разрядах. 

Данил Лаптев из Удмуртии победил в одиночных соревнованиях среди юношей. 

Также золото взяли сразу три пары из региона: Вероника Лаптева и Ильнара Самородских победили в парном соревновании среди женщин, Вадим Лаптев и Данил Лаптев — среди юношей, а Данил Лаптев и Ильнара Самородских — среди смешанных пар.  

15:00, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Пермь\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования