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В Ижевске прошёл первый чемпионат Удмуртии по перетягиванию каната

09:40, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске прошёл первый чемпионат Удмуртии по перетягиванию каната
09:40, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
208
0
#Сарапул\n#Ижевск\n#соревнования
Источник фото: администрация Сарапула
208
0

Победителем стала команда завода «Элеконд».

Сарапул. Удмуртия. Первый чемпионат Удмуртской Республики по перетягиванию каната прошел в Ижевске. Об этом сообщила администрация Сарапула.

В соревнованиях приняли участие 18 команд из Ижевска, Сарапула и шести сельских районов. Спортсмены состязались в четырёх весовых группах, из них 720 кг и 640 кг — мужские, 560 кг — женская и 580 кг — смешанная (4 мужчины и 4 женщины). За пять часов турнира было проведено 62 поединка.

По итогам соревнований смешанная команда АО «Элеконд» заняла 1 место, мужская команда — 2 место.

09:40, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
208
0
#Сарапул\n#Ижевск\n#соревнования