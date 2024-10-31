В Ижевске прошёл первый чемпионат Удмуртии по перетягиванию каната

Сарапул. Удмуртия. Первый чемпионат Удмуртской Республики по перетягиванию каната прошел в Ижевске. Об этом сообщила администрация Сарапула.

В соревнованиях приняли участие 18 команд из Ижевска, Сарапула и шести сельских районов. Спортсмены состязались в четырёх весовых группах, из них 720 кг и 640 кг — мужские, 560 кг — женская и 580 кг — смешанная (4 мужчины и 4 женщины). За пять часов турнира было проведено 62 поединка.

По итогам соревнований смешанная команда АО «Элеконд» заняла 1 место, мужская команда — 2 место.