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Баскетболиста из Удмуртии признали самым эффективным игроком команды «Локомотив-Кубань»

09:40, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Баскетболиста из Удмуртии признали самым эффективным игроком команды «Локомотив-Кубань»
09:40, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
136
0
#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: vk.com/denisparakhin
136
0

Антон Квитковских отличился в матче с казанским клубом «Уникс».

Краснодар. Краснодарский край. Воспитанника удмуртского баскетбола Антона Квитковских признали самым эффективным игроком команды «Локомотив-Кубань» в матче с казанским «Униксом». Об этом он сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Игра завершилась со счётом 78:71. Антон Квитковских набрал 16 очков, большинство из которых были «оформлены» в ключевые моменты матча.

«Антон родился и проживал с родителями в п. Ува. Воспитанник баскетбола Удмуртии, старательный форвард с бойцовским характером, эффективность которого зачастую очень сложно рассмотреть в статистическом протоколе», написал Денис Парахин.

09:40, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
136
0
#Удмуртия\n#спорт