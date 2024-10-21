Баскетболиста из Удмуртии признали самым эффективным игроком команды «Локомотив-Кубань»

Краснодар. Краснодарский край. Воспитанника удмуртского баскетбола Антона Квитковских признали самым эффективным игроком команды «Локомотив-Кубань» в матче с казанским «Униксом». Об этом он сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Игра завершилась со счётом 78:71. Антон Квитковских набрал 16 очков, большинство из которых были «оформлены» в ключевые моменты матча.

«Антон родился и проживал с родителями в п. Ува. Воспитанник баскетбола Удмуртии, старательный форвард с бойцовским характером, эффективность которого зачастую очень сложно рассмотреть в статистическом протоколе», написал Денис Парахин.