Ижевские волейболисты «ИжГТУ-Динамо» начали сезон с трёх побед в первом туре чемпионата России

Ижевск. Удмуртия. Ижевский волейбольный клуб «ИжГТУ-Динамо» одержал победу в трёх играх первого тура чемпионата России Высшей лиги «Б». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Игры прошли с 11 по 13 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Созвездие» в Ижевске. На площадке встретились клубы «ИжГТУ-Динамо, «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону, «Колос» из Ставропольского края и «Диская-РЦСП» из Краснодарского края.

Ижевчане 11 октября обыграли команду «Колос» со счётом 3:1. Во второй день соревнований была одержана победа над игроками клуба «Ростов-Волей» со счётом 3:0. С таким же счётом «ИжГТУ-Динамо» победили игроков команды «Дискарская-РЦСП».

«Выиграли три игры. Я считаю, что это замечательный результат. Есть, конечно, над чем работать, и сейчас у нас как раз будет неделя, попробуем что-то исправить. Будем стараться и дальше играть на победу. Не все установки выполнялись, но над этим мы тоже будем работать. Самая сложная игра, на мой взгляд, была первая, потому что многие у нас первый раз играют на профессиональном уровне. Присутствовал некий мандраж, тяжело, возможно, боялись. Но теперь у команды появится опыт, и дальше будет проще. Уже в воскресенье мы уезжаем на второй тур», — прокомментировал главный тренер команды «ИжГТУ-Динамо» Андрей Красноперов.