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Ижевский волейбольный клуб «ИжГТУ-Динамо» выступит в Высшей лиге «Б»

17:00, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский волейбольный клуб «ИжГТУ-Динамо» выступит в Высшей лиге «Б»
17:00, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
511
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
511
0

Игры пройдут 11, 12 и 13 октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 октября начнутся игры чемпионата России по волейболу среди мужчин (0+). Клуб «ИжГТУ-Динамо» выступит в Высшей лиге «Б». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Домашний круг ижевской команды займёт три дня и пройдёт на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Созвездие» на проспекте Калашникова, 13. Вход свободный. 

Расписание встреч:

11 октября (пятница):

·        15:00 — «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) – «Динская-РЦСП» (Краснодарский край);

·        17:00 — «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – «Колос» (Ставропольский край).

 

12 октября (суббота):

·        15:00 — «Колос» (Ставропольский край) – «Динская-РЦСП» (Краснодарский край);

·        17:00 — «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону).

 

13 октября (воскресенье):

·        12:00 — «Колос» (Ставропольский край) – «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону);

·        14:00 — «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – «Динская-РЦСП» (Краснодарский край).

17:00, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
511
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт