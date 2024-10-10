Ижевский волейбольный клуб «ИжГТУ-Динамо» выступит в Высшей лиге «Б»

Игры пройдут 11, 12 и 13 октября.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 октября начнутся игры чемпионата России по волейболу среди мужчин (0+). Клуб «ИжГТУ-Динамо» выступит в Высшей лиге «Б». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Домашний круг ижевской команды займёт три дня и пройдёт на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Созвездие» на проспекте Калашникова, 13. Вход свободный.
Расписание встреч:
11 октября (пятница):
· 15:00 — «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) – «Динская-РЦСП» (Краснодарский край);
· 17:00 — «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – «Колос» (Ставропольский край).
12 октября (суббота):
· 15:00 — «Колос» (Ставропольский край) – «Динская-РЦСП» (Краснодарский край);
· 17:00 — «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону).
13 октября (воскресенье):
· 12:00 — «Колос» (Ставропольский край) – «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону);
· 14:00 — «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – «Динская-РЦСП» (Краснодарский край).