Ижевский волейбольный клуб «ИжГТУ-Динамо» выступит в Высшей лиге «Б»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 октября начнутся игры чемпионата России по волейболу среди мужчин (0+). Клуб «ИжГТУ-Динамо» выступит в Высшей лиге «Б». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Домашний круг ижевской команды займёт три дня и пройдёт на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Созвездие» на проспекте Калашникова, 13. Вход свободный.

Расписание встреч:

11 октября (пятница):

· 15:00 — «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) – «Динская-РЦСП» (Краснодарский край);

· 17:00 — «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – «Колос» (Ставропольский край).

12 октября (суббота):

· 15:00 — «Колос» (Ставропольский край) – «Динская-РЦСП» (Краснодарский край);

· 17:00 — «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону).

13 октября (воскресенье):

· 12:00 — «Колос» (Ставропольский край) – «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону);

· 14:00 — «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) – «Динская-РЦСП» (Краснодарский край).