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Юные яхтсмены начали соревноваться в детской парусной регате в Воткинске

12:30, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Юные яхтсмены начали соревноваться в детской парусной регате в Воткинске
12:30, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#дети\n#соревнования
Фото: администрация Воткинска (фотография 2023 года)
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В числе участников ребята из Ижевска, Тольятти, Казани, Набережных Челнов и Перми.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске стартовала детская парусная регата «Первенство Удмуртии. Кубок города Воткинска» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Трёхдневные соревнования открыли утром 23 августа. В них участвуют дети из Ижевска, Тольятти, Казани, Набережных Челнов и Перми. Заплывы состоятся на воткинском пруду за станцией МЧС, расположенной на улице Чайковского, 95.

Напомним, что с 23 по 25 августа в Ижевске пройдёт Открытый Кубок Удмуртии по парусному спорту (0+).  

12:30, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#дети\n#соревнования