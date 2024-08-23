Юные яхтсмены начали соревноваться в детской парусной регате в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске стартовала детская парусная регата «Первенство Удмуртии. Кубок города Воткинска» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Трёхдневные соревнования открыли утром 23 августа. В них участвуют дети из Ижевска, Тольятти, Казани, Набережных Челнов и Перми. Заплывы состоятся на воткинском пруду за станцией МЧС, расположенной на улице Чайковского, 95.

Напомним, что с 23 по 25 августа в Ижевске пройдёт Открытый Кубок Удмуртии по парусному спорту (0+).