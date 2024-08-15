Скончался трехкратный чемпион мира по биатлону из Удмуртии Александр Ушаков

Тверь. Тверская область. На 77 году жизни скончался трехкратный чемпион мира по биатлону, уроженец Удмуртии Александр Андреевич Ушаков. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Александр Андреевич родился 18 июля 1948 года в поселке Смирново Завьяловского района Удмуртской АССР. Он с ранних лет встал на лыжи. В средней школе переехал учиться в Ижевск, где окончил школу №59. В одну из лыжных прогулок на Александра Ушакова обратил внимание тренер детской спортивной школы Лев Иванович Иванов и пригласил юношу в секцию.

В 1966 году Александр Андреевич впервые принял участие в соревнованиях, а уже в следующем году выполнил норматив мастера спорта. В 1969 году на чемпионате мира среди юниоров в Польше Александр Ушаков завоевал два золота – в гонке на 20 км и в эстафете. Тогда ему впервые в истории биатлона Удмуртии присвоили звание мастера спорта международного класса.

В 1970 году Александра Андреевича включили в сборную СССР для участия в чемпионате мира в Швеции. Там биатлонист завоевал золото, после чего ему присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. Среди лыжников и биатлонистов он был самым молодым спортсменом, удостоившимся такой чести. После этого Александр Ушаков 13 лет являлся постоянным членом сборной команды Советского Союза.

После завершения профессиональной карьеры много лет проработал старшим преподавателем кафедры физического воспитания военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Последние годы жизни Александр Андреевич Ушаков жил под Тверью.