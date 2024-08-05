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Спортсмен из Удмуртии стал чемпионом России по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри»

08:30, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Спортсмен из Удмуртии стал чемпионом России по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри»
08:30, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Фото: Денис Парахин
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Четвёртое и шестое место также за спортсменами из Удмуртии.

Миасс. Челябинская область. 4 августа в Миассе завершилось Первенство России по маунтинбайку. Лучший результат в гонке «кросс-кантри» показал спортсмен из Удмуртии. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин.

Чемпионом Первенства России по маунтинбайку в «кросс-кантри» стал Илья Лужбин. Ещё два велосипедиста из Удмуртии — Павел Балобанов и Михаил Белокрылов — заняли четвёртое и шестое места соответственно.

Спортсменка из Удиуртии Дарья Менькова завоевала бронзу в женском заезде.

08:30, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт