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В Ижевске пройдет фестиваль северной ходьбы

15:30, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске пройдет фестиваль северной ходьбы
15:30, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#фестивали
Фото: unsplash.com (Austris Augusts)
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Мероприятие состоится 17 августа.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают на IX Открытый республиканский фестиваль северной ходьбы (0+). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Масс-старт участников пройдет на 555 метров, а также подготовлены дистанции на 3,6, и 21 км. Для них понадобится страховка и медицинская справка, при этом для участия в масс-старте такой допуск не нужен.

Помимо этого, гости фестиваля северной ходьбы смогут принять участие в фестивале, посвященном семье и здоровью «Солнце и луна» (0+). На площадке организуют семейные мастер-классы и чайные церемонии, а также йогу, ярмарку и детский уголок.

Мероприятия состоятся 17 августа на биатлонном комплексе имени А. М. Демидова по адресу: Славянское шоссе, 0/13. Начало в 10:00, вход бесплатный.

15:30, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
20
0
#Ижевск\n#фестивали