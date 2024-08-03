3 августа в Кезу наградят победителей Республиканских сельских спортивных игр.

Кез. Удмуртия. 3 августа в Кезу состоится награждение победителей 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр (0+). В этом году команды районов Удмуртии представляют 1250 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Состязания стартовали в посёлке Кез 30 июля. Медали в 18 видах спортивной программы разыгрывают спортсмены из 25 районов Удмуртии.

В первые дни делегаты соревновались в настольном теннисе, мини-лапте, полиатлоне, велоспорте, дуатлоне, лёгкой атлетике и других видах спорта. К примеру, 1 августа в дисциплине «дуатлон» среди мужчин в возрастной категории 18-39 лет победил спортсмен из Малопургинского района Дмитрий Николаев. В возрастной категории 40 лет и старше 1 место взял представитель Шарканского района, трехкратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира в скиатлоне Максим Вылегжанин. Среди женщин победила кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Алина Балтачева из Юкаменского района.

3 августа пройдут заключительные соревнования и затем состоится торжественная церемония закрытия (0+), где объявят район, ставший победителем 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр.